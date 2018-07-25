ASAYİŞ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24

Mısırların arasında hint kenevirini yetiştirmiş

Amasya’da polisin düzenlediği operasyonda mısırların arasında yetiştirilmiş 43 kök Hint keneviri tespit edildi.

Mısırların arasında hint kenevirini yetiştirmiş
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Amasya’da polisin düzenlediği operasyonda mısırların arasında yetiştirilmiş 43 kök Hint keneviri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Taşova ilçesi Tekkeköy mevkiinde ikamet eden S.B.’nin evinin arka kısmındaki tarlasına operasyon düzenlendi. Tarlada yapılan aramada mısırların içerisinde özel olarak ekili 43 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. S.B.’nin evinde yapılan aramada ise 3 ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeklere ait olduğu değerlendirilen 16 fişeğe el konuldu. Hint kenevirlerini imha eden ekipler şüpheli S.B.’yi de gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor.
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