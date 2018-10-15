ASAYİŞ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 08:47

"MİT görevlisiyim, oğlunu PKK’nın elinden kurtarırım" diyerek dolandırdı

Mersin’de "MİT görevlisiyim" diyerek, M.G. isimli vatandaşın 4 yıldır kayıp oğlunun PKK’nın elinde olduğunu, oğlunu para karşılığında kurtarabileceğini söyleyerek dolandıran 1 kişi, suçüstü yakalandı. Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

'MİT görevlisiyim, oğlunu PKK'nın elinden kurtarırım' diyerek dolandırdı
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Mersin’de "MİT görevlisiyim" diyerek, M.G. isimli vatandaşın 4 yıldır kayıp oğlunun PKK’nın elinde olduğunu, oğlunu para karşılığında kurtarabileceğini söyleyerek dolandıran 1 kişi, suçüstü yakalandı. Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 yıldan bu yana kayıp oğlunu arayan ve yasadışı örgütlere katılmış olmasından endişelenen M.G.isimli şahıs, N.G. adlı biriyle tanıştı. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak, müşteki şahsın oğlunun PKK’nın elinde olduğunu tespit ettiğini söyleyen N.G., çocuğu kurtarabileceğini, bunun için de resmi işlemlerde kullanmak üzere paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine M.G., güvendiği N.G.’ye 8 bin lira bedelinde 5 cumhuriyet altını verdi. Bir süre sonra M.G.’yi tekrar arayan N.G., çocuğu kurtarmak için PKK’ya para vermesi gerektiğini, bunun için de 10 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirtti. Bunun üzerine şahsın dolandırıcı olabileceğinden şüphelenen M.G., durumu Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği’ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şahsın açık kimliğini belirledi. Şüpheli şahsın parayı istediği adreste önceden önlem alan ekipler, şahsı parayı alırken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.

Emniyet çıkışı gazetecilerin "MİT mensubuyum diyerek vatandaşı dolandırdığınız söyleniyor doğru mu?" sorusuna, "Yalan, iftira diyen" N.G., vatandaşın parasını aldığınız söyleniyor? sorusuna da, "Kimsenin parasını almadım" dedi.
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