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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:52

MİT tırları davasında Enis Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik davada yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

MİT tırları davasında Enis Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı
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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik davada yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Adana ve Hatay’da 19 Ocak 2014’te MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanmasına yönelik davada CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yargılandıkları davaya devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan tutuksuz sanıklar CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile Cumhuriyet Gazetesi eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül hazır bulundu. Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının celse arasında sanık Enis Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep ettiği ve mahkeme tarafından bu talebin kabul edilerek hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu belirtildi.

Duruşmada söz alan sanık Berberoğlu "Hakkımda adli kontrol kararının uygulanmasına gerek yoktu. Zaten 4 yıldır yurt dışına çıkmıyorum. Tanınan bir siyasetçiyim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Enis Berberoğlu’nun avukatlarının "yargılamanın durdurulması kararının verilmesi" yönündeki taleplerinin bir sonraki celse karara bağlanması yönündeki taleplerini kabul etti. Avukatlara bu konudaki talepleri için belgelerini sunmaları için süre veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
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