ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:57

MİT’i sordu polisi alarma geçirdi

Adana’da bir bankanın özel güvenlik görevlisine MİT’in adresini sorduktan sonra kaçan şahıs polisi alarma geçirdi.

MİT'i sordu polisi alarma geçirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adana’da bir bankanın özel güvenlik görevlisine MİT’in adresini sorduktan sonra kaçan şahıs polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bankanın özel güvenlik görevlisinin yanına gelen İsmail K. (39) "Adana’da MİT binası nerede benim oraya gitmem gerekiyor, adresini verir misin" dedi. Özel güvenlikçi MİT’in adresini soran şahıstan şüphelenip onu muhafaza altına alarak polisi aradı. Bu arada İsmail K. güvenlikçinin elinden kaçtı. Olay yerine gelen polis şahsın eşkalini alarak kaçtığı yöne doğru arama yapmaya başladı. Bir süre sonra şahıs bankadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kaldırımda giderken polisler tarafından yakalandı. Olay yerine terör ekipleri de çağrıldı. İsmail K., MİT’in adresini 15 Temmuz hain darbe girişimini kimin yaptığını bildiğini, bunları anlatmak için sorduğunu söyleyerek, "Ben 15 Temmuz darbe girişiminin olacağını da önceden bildim. Ben cezaevinden yeni çıktım" dedi. Gönüllü olarak Filistin’e gidip savaşmak istediğini söyleyen İsmail K. çelişkili ifadeler verdiği için emniyete götürülerek sorguya alındı. İsmail K.’nin yapılan sorgusunda, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldığı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku