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19 Temmuz 2018 Perşembe 18:36

MİT’in operasyonuyla Türkiye’ye getirilen FETÖ’cü Yusuf İnan tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimin ardından Ukrayna’ya kaçan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan İzmir’de tutuklanırken, FETÖ’cü İnan’ın adliye çıkışında...

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Yusuf İnan tutuklandı
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15 Temmuz darbe girişimin ardından Ukrayna’ya kaçan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan İzmir’de tutuklanırken, FETÖ’cü İnan’ın adliye çıkışında pişkince gülmesi dikkat çekti.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT’in operasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilmişti. İşlemlerinin ardından İzmir’e gönderilen İnan, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

İnan, tutuklanmasının ardından basın mensupları tarafından cezaevine götürülürken İzmir Adliyesinde görüntülendi. İnan’ın götürülürken pişkince gülmesi dikkat çekti.

MİT Başkanlığının operasyonuyla getirilen İnan’ın, örgütün sosyal medyadan sorumlu olan önemli isimlerinden biri olduğu belirtildi. İzmir’de örgüt adına faaliyetler yürüten İnan’ın farklı farklı kod isimleriyle yazılar yazdığı, yine örgüt adına çok sayıda faaliyetin içerisinde bulunduğu öğrenildi.
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