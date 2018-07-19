MİT’in operasyonuyla Ukrayna’dan getirilen FETÖ’cü tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimin ardından Ukrayna’ya kaçan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, İzmir’de tutuklanarak cezaevine konuldu.
Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT’in operasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilmişti. İşlemlerinin ardından İzmir’e gönderilen İnan, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.İnan’ın, oluşturduğu farklı isimlerle özellikle İzmir’de örgüt adına faaliyetler yürüttüğü ve İzmir İkinci Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla arandığı da belirtildi.