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12 Ekim 2018 Cuma 00:48

Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Ümraniye’de bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölye kullanılamaz hale geldi.Olay, 23.00 saatlerinde, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan...

Mobilya atölyesinde korkutan yangın
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Ümraniye’de bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Olay, 23.00 saatlerinde, Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan dört katlı bir binanın altında bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyürken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine varırken yangının daha da büyümemesi için yanan tahta parçalarını dışarı çıkardı. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Atölye kullanılamaz hale geldi

Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri içeride birinin mahsur kalmış olabileceği ihtimali ile atölyede arama çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken atölye kullanılamaz hale geldi.
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