Motor kısmına sıkışan kedi uyutularak kurtarıldı

Veteriner ekipleri, kediyi iğne ile uyuşturdu. Hayvan bu sayede motor kısmından çıkarılabildi.

Servis ekipleri de aracın motoruna bağlı kabloları çıkardı fakat yine başarısız olununca olay yerine Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde görevli ekipler geldi.