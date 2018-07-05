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05 Temmuz 2018 Perşembe 09:42

Motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kocaeli’nin Derince ilçesindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Kaykay ’a ait 36 ET 506 plakalı otomobili,...

Motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Kocaeli’nin Derince ilçesindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Kaykay ’a ait 36 ET 506 plakalı otomobili, seyir halindeyken bir anda motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Kaykay’ın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Araçta soğutma işlemi yapan itfaiye ekipleri yangının otomobilin motor kısmından çıktığını belirledi. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
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