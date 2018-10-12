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12 Ekim 2018 Cuma 09:39

Motosiklet kazasında ağır yaralanan liseli genç hayata tutunamadı

Osmaniye’de otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü lise öğrencisi, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza Şehit Mustafa Yağız Mahallesi, Asri Mezarlık civarında meydana...

Motosiklet kazasında ağır yaralanan liseli genç hayata tutunamadı
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Osmaniye’de otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü lise öğrencisi, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Şehit Mustafa Yağız Mahallesi, Asri Mezarlık civarında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 UT 110 plakalı otomobil ile aynı yolda seyreden 17 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Ali Kaplan’ın kullandığı 80 KT 374 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinden fırlayıp asfalt zemine düşen Mehmet Ali Kaplan ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile önce Kadirli 7 Mart Hastanesine kaldırılan lise öğrencisi, daha sonra hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Ali Kaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.
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