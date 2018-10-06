Motosiklet kazasında ağır yaralanan liseli genç yaşam mücadelesi veriyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Asri mezarlık civarında seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UT 110 plakalı otomobil ile aynı yolda seyir halinde olan 17 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Ali Kaplan’ın kullandığı 80 KT 374 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinden fırlayıp asfalt zemine düşen Mehmet Ali Kaplan kazada ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile önce Kadirli 7 Mart Hastanesine kaldırılan genç daha sonra hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mehmet Ali Kaplan yaşam mücadelesi veriyor.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.