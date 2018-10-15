Motosiklet kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Samsun’da iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücü 18 yaşındaki Hakan Çitgiden ağır yaralandı....

Samsun’da iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücü 18 yaşındaki Hakan Çitgiden ağır yaralandı. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı genç ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hakan Çitgiden yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.