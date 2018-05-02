Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletin arka koltuğunda oturan Bayram Yurduseven olay yerinde hayatını kaybetti. Kafasında kask bulunan motosiklet sürücüsü Ahmet İnce ise ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi’ne, oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaza, Bursa-İzmir Bakırköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet İnce (27) idaresindeki 16 EDV 19 plakalı motosiklet, Kazım Çoban (23) idaresindeki 44 PS162 plakalı otomobille Bakırköy kavşağında çarpıştı. Arabanın vurmasıyla motosiklette bulunan Ahmet İnce (27) ve arka koltuğunda oturan Bayram Yurduseven (27) yaklaşık 90 metre sürüklenerek yola savruldu.

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