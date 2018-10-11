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11 Ekim 2018 Perşembe 23:12

Motosiklet sürücüsü, lastik değiştiren kamyonete çarptı: 1 ölü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün lastik değiştiren park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.Kaza, Ulualan mevkisinde saat 20.00 sıralarında meydana...

Motosiklet sürücüsü, lastik değiştiren kamyonete çarptı: 1 ölü
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün lastik değiştiren park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Ulualan mevkisinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda seyir halindeki Hasan Özdemir’in (48) kullandığı 07 LPM 33 plakalı motosiklet, aynı güzergahta yolun sağında emniyet şeridinde park halindeki 50 LD 047 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle kamyonetin kasasına fırlarken, sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekibince yapıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalbi duran sürücü Özdemir, doktorların müdahalesiyle 5 kez hayata döndürülmesine rağmen kurtarılamadı.

Motosikletin arkadan çarptığı kamyonetin patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde durduğu, kazanın tamircinin lastik değiştirdiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kazaya anlatan lastik tamircisi, kendisi lastiği sökerken araç sahibinden yedek lastiği getirmesini istediğini belirterek, "Tam araç sahibi aracın arkasına geçip lastiği yere indirdiği an bir ses duyuldu. Baktığımda kamyonetin kasasında başında kask olan bir kişiyi gördüm. Sonra yerdeki motoru gördüm. Hemen jandarma ve ambulansı aradım. Gelip motosiklet sürücüsünü götürdüler” dedi.

Aracın çevresinde her türlü önlemi aldıklarını belirten lastik tamircisi, 2 adet duba koyduklarını ve kamyonetin arka lambalarının da yanar vaziyette olduğunu ifade etti.
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