Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

İzmir’in Bayındır ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaza, Bayındır ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Savran idaresindeki 35 JAZ 28 plakalı motosiklet, yolda seyrederken 42 V 7988 plakalı Uğur Özmutlu’nun kullandığı tıra hızla çarptı. Tırın kantara girmek için aniden sola dönmesi sebebiyle duramayan Savran, tıra çarpınca hızla yere savruldu. Kazayı gören çevre sakinleri hemen durumu daha sonrada polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Savran, Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza güvenlik kaza

Öte yandan kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün hızla kantara girmek için hamle yapan tıra hızla çarptığı ve çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücünün yere savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.