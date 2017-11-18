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18 Kasım 2017 Cumartesi 12:02

Motosiklet takla attı: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu 5. kilometresinde plakası belirlenemeyen bir otomobil tarafından sıkıştırılan motosikletin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı ilçesine...

Motosiklet takla attı: 1 Yaralı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu 5. kilometresinde plakası belirlenemeyen bir otomobil tarafından sıkıştırılan motosikletin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı ilçesine gitmekte olan Fahri Şireci (52) idaresindeki 02 ER 074 plakalı motosiklet sürücüsü plakası belirlenemeyen bir otomobilin sıkıştırılması sonucu takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü Fahri Şireci yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Polis kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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