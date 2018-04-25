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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:32

Motosiklet üzerinde 5 kişiyle ölüme yolculuk

Batman’da trafiğin hızlı aktığı Diyarbakır Caddesinde vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntü yürekleri ağızlara getirdi. Bir motosiklet üzerinde biri bebek, iki çocuk ve iki yetişkin olmak üzere 5 kişi tehlikeye aldırmadan ilerledi.

Motosiklet üzerinde 5 kişiyle ölüme yolculuk
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Batman’da trafiğin hızlı aktığı Diyarbakır Caddesinde vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntü yürekleri ağızlara getirdi. Bir motosiklet üzerinde biri bebek, iki çocuk ve iki yetişkin olmak üzere 5 kişi tehlikeye aldırmadan ilerledi.

Motosiklet sürücüsü önüne iki çocuğu, arka tarafa yetişkin bir kadını ve kadının kucağında bir bebekle seyir halinde ilerlerken, başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla çekildi. Tehlikeye hiç aldırış etmeyen motosiklet sürücüsü yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsü bir süre trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.
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