ASAYİŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 18:36

Motosiklet üzerinden silahlı saldırıya gözaltı

Samsun’da üzerindeki motosikletten bir otomobile silahlı saldırı düzenleyen şahıs gözaltına alındı.

Motosiklet üzerinden silahlı saldırıya gözaltı
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Samsun’da üzerindeki motosikletten bir otomobile silahlı saldırı düzenleyen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y.A. ve M.A.’nın içinde bulundukları otomobile seyir halindeki bir motosikletten tabancayla ateş açıldı. Olayla ölen ya da yaralanan olmazken otomobile kurşun isabet ederek madde hasar meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Y.E.A. ve yanında bulunup tabancayla ateş açan H.A.(18) kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.E.A. ve H.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Y.E.A. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, H.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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