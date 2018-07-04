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04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00

Motosiklet virajı alamadı, 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir Konak’ta bir direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet kontrolden çıktı. Motosikletin üzerinde bulunan Habip Dağal (40) ve Zafer Çevik (42) hayatını kaybetti.Olay bugün 04.30 sularında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi....

Motosiklet virajı alamadı, 2 kişi hayatını kaybetti
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İzmir Konak’ta bir direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet kontrolden çıktı. Motosikletin üzerinde bulunan Habip Dağal (40) ve Zafer Çevik (42) hayatını kaybetti.

Olay bugün 04.30 sularında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Habip Dağal’ın kullandığı 26 BC 694 plakalı motosiklet Balçova yönüne seyrettiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle motosiklet virajı alamazken sürücü Dağal ve Zafer Çevik kazanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklendi. Olayı gören balıkçılar kazayı emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağal ve Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz vatandaşların cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morgu’na gönderilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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