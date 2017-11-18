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18 Kasım 2017 Cumartesi 23:18

Motosikletiyle çarparak devirdiği minibüsün içinde sıkıştı

Bolu’da, motosiklet sürücüsü çarparak devirdiği minibüsün yan kapısından içeri girdi. Minibüste sıkışan sürücü ve yanında bulunan kadını UMKE ve itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Şair Sinasi Sokak...

Motosikletiyle çarparak devirdiği minibüsün içinde sıkıştı
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Bolu’da, motosiklet sürücüsü çarparak devirdiği minibüsün yan kapısından içeri girdi. Minibüste sıkışan sürücü ve yanında bulunan kadını UMKE ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Şair Sinasi Sokak üzerinde seyreden 16 SFF 51 plakalı motosiklet sürücüsü Samet Bayraktar ve yanında bulunan Funda Gürbüz, M.Zekai Konrapa Bulvarı üzerinde ilerleyen Atilla Soğulu idaresindeki 14 EU 100 plakalı minibüse yandan çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Bayraktar ve arkasında oturan Gürbüz, devrilen minibüsün yan kapısından içeri girerek sıkıştılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Minibüs şoförünün yara almadan kurtulduğu kazada, motosiklet sürücüsü Samet Bayraktar ve Funda Gürbüz sıkıştıkları minibüsten itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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