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12 Ekim 2018 Cuma 13:50

Motosikletiyle istinat duvarından düşerek can verdi

Bodrum’da yaşanan trafik kazasında bir kişi, motosikletiyle istinat duvarından düşerek feci şekilde can verdi.

Motosikletiyle istinat duvarından düşerek can verdi
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Bodrum’da yaşanan trafik kazasında bir kişi, motosikletiyle istinat duvarından düşerek feci şekilde can verdi.

Kaza, Yalıkavak-Gümüşlük yolunda yaşandı. 48 VD 699 plakalı motosikletiyle seyreden barmen Volkan Çakan (35), Gümüşkaya Jandarma Karakolu’nu geçtikten bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 10 metrelik yükseklikten site içerisine uçan Çakan, kafasını zemine çarparak kanlar içinde kaldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Çakan’ın cenazesi, polis ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çakan’ın cenazesinin burada yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.
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