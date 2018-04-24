Motosikletle okula giderken başka bir öğrenciye çarptı

Çorum’un Osmancık ilçesinde motosikletiyle okula giden bir öğrenci, başka bir öğrenciye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Koyunbaba Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Enes G., 19 KK 425 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken yaya olarak okula giden okul arkadaşı Merve B.’ye çarptı. Genç kız çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, motosiklet sürücüsü Enes G. ile motosiklette bulunan Yunus Emre K. yere düşerek yaralandı. Kazada yaralanan 3 öğrenci sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan müdahalenin ardından Merve B., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayı gören vatandaşlar, olay sırasında yaralanan kız öğrencinin kulağında telefon kulaklığının bulunduğunu, bu nedenle motosikletin sesini ve klaksonu duymadığını iddia etti. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.