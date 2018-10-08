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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:01

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yapılan olay yeri incelemesinde 2 sürücünün de ehliyetsiz olduğu ve motosikletin daha önceden trafikten men edilmiş...

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yapılan olay yeri incelemesinde 2 sürücünün de ehliyetsiz olduğu ve motosikletin daha önceden trafikten men edilmiş olduğu belirlendi.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Bülbül Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, ara sokaktan caddeye giren Hasan Ö. yönetimindeki 41 YT 641 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan motosikletten düşen Ömer S. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 sürücünün de ehliyetsiz olduğu belirlendi

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde 2 sürücünün de ehliyetsiz olduğu ve Ömer S. idaresindeki plakasız motosikletin daha önceden trafikten men edildiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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