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23 Nisan 2018 Pazartesi 21:26

Motosikletler tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Motosikletler tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir istikametinden gelen 3 motosiklet, Kepez Tepesi civarında dönüş almakta olan tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 4 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralılar Şanlıurfa’ya sevk edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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