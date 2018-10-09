Motosikletli gençlerin minibüste darp edilme anı kamerada

Kadıköy’de motosikletli gençlerin minibüs şoförleri tarafından darp edilmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı. Olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli gençlerin minibüs içine alınıp tekmelenerek darp edildikleri görülüyor.

Kadıköy’de 22 Şubat 2018 tarihinde yolcu alan minibüse çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü Samet Yüksel (26) ve motosiklette bulunan Seren Okur’un (21) minibüs şoförleri tarafından darp edilmesine ilişkin davaya başlandı. Anadolu 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz müşteki sanık Seren Okur, Samet Yüksel, Şeyhmus Kuş, Yılmaz Kuş ve Sinan Kuş katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki sanık Sinan Kuş suçsuz olduğunu belirterek, “Sadece kavgayı ayırmaya çalıştım, kimseye vurmadım. Seren’e küfür etmedim. Suçsuzum beraatime karar verilsin” dedi.

Müşteki sanık Şeyhmus Kuş, “Beni yaralayan Samet Yüksel ve Seren Okur hakkında şikayetçiyim. Ben suçsuzum, beraatimi talep ederim” dedi. Sanık Yılmaz Kuş da suçlamaları kabul etmedi.

Bunun üzerine söz alan müşteki sanık Samet Yüksel, “Şeyhmus Kuş, Seren’e küfür etti. Daha sonra aramızda arbede oldu, kendisi bana vurdu. Ayrıca araçta diğer sanık Sinan da vardı. Sinan da Seren’e vurdu. Bu sırada olay yerine gelen Yılmaz Kuş ve diğer iki şahıs da kavgaya karıştı” diyerek beraatini istedi.

"Dördü birlikte minibüste beni darp ettiler"

Müşteki sanık Seren Okur ise “Olay sırasında Samet Yüksel ve Şeyhmus Kuş tartışıp birbirlerine girdiler. Bu sırada Şeyhmus Kuş bana küfür etti. Sinan Kuş da minibüsün içerisine girip kesici bir alet alıp üzerimize geldi. Ben kendisini önlemeye çalıştım ancak tutamadım. Daha sonra olay yerine gelen Yılmaz Kuş ve yanındaki de olmak üzere dördü birlikte minibüsün içinde bana vurdular. Ben suçsuzum, sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların hazır edilmesi için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

Darp anı kamerada

Öte yandan olay anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli gençlerin minibüs içinde tekmelenerek darp edildikleri görülüyor.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, motosiklet sürücüsü Samet Yüksel’in arkasında oturan Seren Okur ile seyir halindeyken, Sinan Kuş’un kullandığı minibüsün yol kenarında yolcu almak için durduğu, Samet Yüksel’in ise çarpmamak için fren yaptığı anlatıldı. Motosiklet sürücüsü Samet Yüksel’in minibüs şoförü Sinan Kuş’a ‘Buradan bu şekilde yolcu mu alınır’ demesi üzerine, Sinan Kuş’un küfür ettiği ve aralarında tartışma çıktığı kaydedildi.

İddianamede, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 minibüs şoförünün de kavgaya dahil olduğu anlatılırken, çıkan kavgada tarafların yaralandığı belirtildi.

İddianamede, Sinan Kuş’un “basit yaralama” ve “mala zarar vereme” suçundan 8 aydan 4 yıla, Şeyhmus Kuş’un “basit yaralama”, “hakaret” ve “mala zarar verme” 1 yıldan 7 yıla kadar, Yılmaz Kuş’un ise “kasten yaralama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Motosikletlilerin de hapsi istendi

Motosikletli gençler Samet Yüksel ve Seren Okur hakkında ise “kasten yaralama” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.