Motosikletli kurye uyuşturucu satarken yakalandı

Samsun’da motosikletli bir kurye, uyuşturucu hap satarken suçüstü yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Hakkıbey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu sattığı tespit edilen, bir kafede motosikletli kurye olarak çalışan Oğuzhan Ç.’yi takibe aldı. Oğuzhan Ç.’nin uyuşturucu sattığı tespit edilen kullanıcıdan 5 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Yine takibe alınan Oğuzhan Ç. bu kez bir başkasına uyuşturucu hap satarken tespit edildi ve uyuşturucuyu alan şahıstan 3 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Oğuzhan Ç.’nin iş yerinde yapılan aramada 102 adet, motosikletinin kaskı içinde ise 1 adet ecstasy daha ele geçirildi. İş yeri sahibinin de çantasından 1 adet ecstasy hap elde edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan kurye Oğuzhan Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.