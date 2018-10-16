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16 Ekim 2018 Salı 15:53

Muğla’da 1,2 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı kırsal Yava ve Dere Mahallesi’nde piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'da 1,2 milyon TL'lik uyuşturucu operasyonu
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı kırsal Yava ve Dere Mahallesi’nde piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Yava ve Dere mahallelerinde uyuşturucu imali ve ticareti yapıldığına dair alınan istihbari bilgiler sonrası adli makamlardan alınan arama kararı sonrası 2 ev, 1 ağıl ve 1 tarlaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 119 kilo kubar esrar, 925 kök Hint keneviri, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, seyyar jeneratör, su pompası, kurusıkı tabanca, bıçak, hassas terazi, arazide kenevir yetiştirmede kullanılan 180 metre su hortumu, piknik tüpü tüp, kürek, tırmık, çapa, 2 orak, testere, su damacanası, dirgen, ekmek bıçağı, tornavida, makas ve törpü ele geçirildi.

Operasyonda S.K. ve İ.K. isimli 2 şüpheli yakalanırken, M.K. adlı bir şahsın firarda olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. İ.K., savcılığın talimatıyla gözaltına alınırken, S.K.’nın ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü açıklandı.
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