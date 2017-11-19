Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 12:58

Muhabire ‘FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin’ diyen şüpheli tutuklandı

Erzurum’da, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in doğduğu mahallede muhabire “FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin” diyen Gülen’in akrabası şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muhabire ‘FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin' diyen şüpheli tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Erzurum’da, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in doğduğu mahallede muhabire “FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin” diyen Gülen’in akrabası şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum’da kamera karşısında “FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin” diyerek FETÖ propagandası yapan 60 yaşındaki Murat Güler, yapılan baskın ile gözaltına alınmıştı. Terör savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheli Güler, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<