Muhabire ‘FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin’ diyen şüpheli tutuklandı

Erzurum’da kamera karşısında “FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin” diyerek FETÖ propagandası yapan 60 yaşındaki Murat Güler, yapılan baskın ile gözaltına alınmıştı. Terör savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheli Güler, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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