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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:15

Muhtarlardan çocuk istismarına tepki

Adana’da muhtarlar, artan çocuk istismarlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Muhtarlardan çocuk istismarına tepki
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Adana’da muhtarlar, artan çocuk istismarlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Atatürk Parkı’nda bir araya gelip ’Çocuklarımıza dokunma’ pankartı açan muhtarlar, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Muhtarlar adına açıklama yapan Barış Mahallesi Muhtarı Özkan Ökdem, Ankara’da Eylül’ün, Ağrı’da Leyla’nın insan kılığına girmiş kişiler tarafından hunharca öldürüldüğünü ifade etti. Ökdem, "Haykırıyoruz, artık yeter. Giderek artan şiddet ve cinsel istismar olaylarının çoğalarak devam etmesi gösteriyor ki kanunlarımız artık yetersizdir. Devletimiz tarafından öncelikle ele alınması gereken ve çözümlenmesi gereken en önemli sorun çocuk istismarı olarak karşımızda durmaktadır. Ülkemizde çocuk istismarıyla ilgili kanunlar, tamamen çocuk haklarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bu insanlık dışı olayların ardındaki zihniyetin köküne inilmeli, toplumumuzda çok ağır travmalara neden olan vahşet son bulmalı, kökü, kaynağı kurutulmalıdır" dedi.

Cinsel istismarcılara bir an önce idam gelmesi gerektiğini ifade eden Ökdem, "Cinsel istismarcıların dar ağacında sallandığını görmek istiyoruz. Burada tüm devlet yetkililerine soruyoruz; daha neyi bekliyoruz? Adanalı muhtarlar olarak da cennete uğurladığımız yavrularımız Eylül ve Leyla’ya da Allah’tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.
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