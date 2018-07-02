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02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:16

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına obüs, tank ile ZPT sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten fırtına obüs, tank ve zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) gönderildi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın önceki gün Kilis’teki...

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına obüs, tank ile ZPT sevk edildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten fırtına obüs, tank ve zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) gönderildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın önceki gün Kilis’teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile Münbiç sınırına fırtına obüs, tank ve ZPT gönderildi. Özel kuvvetlerin eşlik ettiği askeri konvoylar, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Mümbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor. Kilis’te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkiyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.
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