Murat Ünal cinayetinde sanıklara ceza yağdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında kaybolduktan 46 gün sonra cesedi bulunan Murat Ünal’ın ölümüyle ilgili dava sonuçlandı. Sanıklardan tutuklu yargılanan Hicran C. ve Harun V.’ye ağırlaştırılmış müebbet, Beytullah A.’ya müebbet, Süleyman C.’ye 18 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan 3 sanık serbest bırakıldı.

28 Kasım 2016 akşamı kaybolan ve 14 Ocak’ta Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde ormanlık alanda cesedi bulunan 34 yaşındaki Murat Ünal cinayeti ile ilgili dava sona erdi. 7 tutuklu sanıkla başlayan ve son duruşmada 3 sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verilen davada tutuklu sanıklar son kez hakim karşısına çıktı. Dava sonunda tutuklu sanıklardan Hicran C. ve Harun V.’ye ağırlaştırılmış müebbet, Beytullah A.’ya müebbet, Süleyman C.’ye 18 yıl hapis cezası verildi.

Olayın geçmişi

Manavgat’ta geçtiğimiz yıl 28 Kasım 2016 tarihinde akşam H.V. adlı arkadaşıyla evden çıkan 34 yaşındaki Murat Ünal’dan haber alınamadı. Ailesi Murat Ünal’ın bulunması için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin arama çalışmasından sonuç elde edilemezken 14 Ocak 2017’de Değirmenli Mahallesi sınırlarında bulunan İshak Seydi Türbesi yolu üzerinde keçi otlatan çobanlar vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. Çobanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri belden yukarısı boynuna kadar yabani hayvanlar tarafından parçalanmış vaziyetteki erkek cesedi ile karşılaştı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, Manavgat Devlet Hastanesine getirildi. Cesedin kayıp Murat Ünal’a ait olabileceği ihtimali üzerine ailesine haber verildi. Hastaneye gelen yakınları cesedin Murat Ünal’a benzediğini ancak emin olamadıklarını söyledi. Bunun üzerine ceset DNA testi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan inceleme sonucu cesedin Murat Ünal’a ait olduğu kesinleşti.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri 34 yaşındaki Murat Ünal cinayeti ile ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Dava sürecinde gözaltına alınan kişilerden 7’si tutuklanırken, bir önceki duruşmada 3 sanığın daha tutuksuz yargılanmasına karar verildi.