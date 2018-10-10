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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:31

Mursi’nin oğlu gözaltına alındı

Mısır güvenlik güçleri, ülkenin seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin en küçük oğlu Abdullah Mursi’yi gözaltına aldı.

Mursi'nin oğlu gözaltına alındı
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Mısır güvenlik güçleri, ülkenin seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin en küçük oğlu Abdullah Mursi’yi gözaltına aldı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin eşi, “Oğlum gözaltına alındı” dedi.

Mursi’nin en küçük oğlu Abadullah’ın sabah saatlerinde evine yapılan baskın sırasında gözaltına alındığı ifade edilirken, resmi kaynaklar bir açıklama yapmadı.

Abdullah Mursi’nin, 2014 yılında Mısır güvenlik güçleri tarafından yanında uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı, daha sonra delilin yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldığı kaydedildi.
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