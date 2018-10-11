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11 Ekim 2018 Perşembe 11:20

Muskacıyı öldüren sanık deli çıkınca ceza almadı

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaptığı muska işe yaramadı diye Engin Salum’u öldüren Hayri Akbaba, ‘akli dengesi bozuk’ raporuyla ceza almaktan kurtuldu. Mahkeme, Akbaba’nın tedavi görmesine karar verdi.Olay geçen yıl Bursa’nın Kestel...

Muskacıyı öldüren sanık deli çıkınca ceza almadı
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Bursa’nın Kestel ilçesinde yaptığı muska işe yaramadı diye Engin Salum’u öldüren Hayri Akbaba, ‘akli dengesi bozuk’ raporuyla ceza almaktan kurtuldu. Mahkeme, Akbaba’nın tedavi görmesine karar verdi.

Olay geçen yıl Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Ormanda yaşayan Hayri akbaba (59), köyde muskacı olarak bilinen Engin Salum’a giderek, yağmur yağması için muska yaptırdı. Yağmur yağmayınca Salum’u hayvanlarını otlatmaktan döndüğü sırada elindeki baltayla öldüren Akbaba olaydan sonra yakalanarak tutuklandı.

Bursa 5.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında “Kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Hayri Akbaba, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Engin Salum ölmemiştir. Plastik olarak gömülmüştür. Jandarma bana yanlış yaptı. Görüntülere iyi bakılsın. Maktul büyücüdür. 100 kilo geliyordum, 50-60 kiloya düştüm. Kendisi yaşıyor. Gerekirse mezarının kazılıp, testini istiyorum” dedi.

Son duruşmada ise Akbaba, heyet karşısında dengesiz hareketlerde bulanarak suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, İstanbul 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan gelen sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki rapora göre, 1 yıl Akbaba’nın Akıl Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmesine karar verdi. Böylece Hayri Akbaba hapis cezasından kurtuldu.
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