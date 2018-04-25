Muskacıyı öldürmüştü, duruşmada ’Salum ölmedi’ dedi

Bursa’nın Kestel ilçesinde muska yazdığı öne sürülen 64 yaşındaki Engin Salum’u baltayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan 59 yaşındaki Hayri Akbaba, hakim önüne çıktı. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Akbaba, duruşmada "Suçlamayı kabul etmiyorum. Engin Salum ölmemiştir. Plastik olarak gömülmüştür. Jandarma bana yamuk yaptı" dedi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde muska yazdığı öne sürülen 64 yaşındaki Engin Salum’u baltayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan 59 yaşındaki Hayri Akbaba, hakim önüne çıktı. Hakkında müebbet hapis cezası istenen Akbaba, duruşmada "Suçlamayı kabul etmiyorum. Engin Salum ölmemiştir. Plastik olarak gömülmüştür. Jandarma bana yamuk yaptı" dedi.

Olay, geçtiğimiz yıl eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Hayri Akbaba, köyde ’muskacı’ olarak bilinen Engin Salum’un, hayvanlarını otlatıp evinin bahçesine sokmak isterken baltayla vurmaya başladı. Aldığı balta darbeleriyle sendeleyen iki çocuk babası Engin Salum, evinin penceresinin camına vurarak, yakınlarına haber verdi. Boynundan ve kolundan üç balta darbesi alan Salum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Salum, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hayri Akbaba, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 5.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan ömürboyu hapis cezası talebiyle dava açılan Hayri Akbaba’nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, müşteki ve avukatları hazır bulundu. Savunmasına, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Engin Salum ölmemiştir. Plastik olarak gömülmüştür. Jandarma bana yamuk yaptı” diyerek başlayan Akbaba, “Görüntülere iyi bakılsın. Maktul büyücüdür. 100 kilo geliyordum, 50-60 kiloya düştüm. Kendisi yaşıyor. Gerekirse mezarının kazılıp, testini istiyorum” dedi.Yılmaz Salum, “Engin Salum babam olur. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.