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19 Temmuz 2018 Perşembe 18:38

Müteahhidi gasp eden şahıs tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün meydana gelen gasp olayının zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Dün meydana gelen olayda Turgutlu ilçesinde müteahhitlik yapan İkram T. (56), Subaşı Mahallesi eski Kervan...

Müteahhidi gasp eden şahıs tutuklandı
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün meydana gelen gasp olayının zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün meydana gelen olayda Turgutlu ilçesinde müteahhitlik yapan İkram T. (56), Subaşı Mahallesi eski Kervan Yolu’ndaki Tapu Müdürlüğünde ev satışı yaptıktan sonra ev satışından elde ettiği 60 bin lira ile otomobiline bindiği sırada U.E. (31), tarafından gasp edilmişti. Güvenlik kameralarından tespit edilen zanlı Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Gasp zanlısı U.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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