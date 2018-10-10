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10 Ekim 2018 Çarşamba 08:56

Mutfak tüpüyle marketi uçurmaya kalkıştı

Adana’da evinin duvarına kamyonla zarar veren market görevlilerine kızan vatandaş, mutfak tüpüyle girdiği iş yerini havaya uçurmak istedi.

Mutfak tüpüyle marketi uçurmaya kalkıştı
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Adana’da evinin duvarına kamyonla zarar veren market görevlilerine kızan vatandaş, mutfak tüpüyle girdiği iş yerini havaya uçurmak istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir markete ait kamyon sokağa girmek isterken Mehmet Eşref I.’nın marketin hemen yanındaki evinin duvarına zarar verdi. Duvarın sıvaları ve betonlarının dökülmesine sinirlenen Mehmet Eşref I., görevlilerden zararının karşılanması istedi. Görevliler ise Mehmet Eşref I.’nın zararının karşılanacağını söyledi.

Aradan geçen süre içerisinde zararının giderilmemesine sinirlenen Mehmet Eşref I., eline mutfak tüpünü alıp gazını da açarak marketi bastı. Marketi havaya uçuracağını söyleyen zanlıyı gören vatandaşlar marketten kaçtı. Mehmet Eşref I. ise tüpü market rafının üzerine koyarak bir süre bekledi. Bu arada dışarı çıkan çalışanlar polisi aradı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay yerine gelen polisler, zanlıyı etkisiz hale getirdi. Sakinleşen Mehmet Eşref I., tüple birlikte polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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