Müzisyen Metin Kor’un kardeşi: “Bu adamın oraya ışınlanmış olması lazım diyorlar"

Antalya’nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolduktan 9 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor’un kardeşi Kemal Kor, “Oraya yalın ayakla çıkması imanın ve inancın getirdiği bir durum. AKUT ve jandarma ekipleri ağabeyim için ‘Bu adamın oraya ışınlanmış olması lazım’ diyorlar” dedi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolduktan 9 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor’un kardeşi Kemal Kor, “Oraya yalın ayakla çıkması imanın ve inancın getirdiği bir durum. AKUT ve jandarma ekipleri ağabeyim için ‘Bu adamın oraya ışınlanmış olması lazım’ diyorlar” dedi.

Kaş ilçesindeki yaylada kamp kurduktan sonra haber alınamayan ve jandarma, AKUT ile AFAD ekiplerince çadır kurduğu yerin 500 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşılan müzisyen Metin Kor’un cenazesinin otopsi için getirildiği Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler tamamlandı. Cenazeyi almak için bekleyen müzisyenin kardeşi Kemal Kor, yapılan arama faaliyetlerinden ümidi kesince dün Çığlıkara ormanlarına gittiklerini belirterek, “Bir umut bakılabilecek her yere baktık. Yaklaşık 3-3,5 saat boyunca ormanda gittik. Ormandayken kız kardeşim aradı. ‘AKUT sağ salim bulmuş. Hadi siz de gelin’ dedi. Bizim tabii olay yerine ulaşmak için 1,5 saatlik yol vardı. Gömme’ye indiğimde kardeşim yeniden aradı ve ‘Getiriyorlar. Ortalığı sakın velveleye vermeyin’ dedi. Ben hemen olay yerine çıktım. Çıktığımda cansız bedenini aşağıya indiriyorlardı” dedi.

“Oraya yalın ayakla çıkması imanın ve inancın getirdiği bir durum”

Oraya yalın ayakla çıkmasının imanın ve inancın getirdiği bir durum olduğunu söyleyen kardeş Kor, “Oraya bir insanın çıkması normalde imkansız. Hele ki çıplak ayak mümkün değil. Zaten çıktığı yerde bulamamalarının sebebi, komandolar oraya çıktığında bir bakıyorsunuz, ‘Ya buraya kimse çıkamaz ki’ gibi bir algıya kapılıp orayı aramamışlar. Hatta AKUT ve jandarma, ‘Bu adamın oraya ışınlanmış olması lazım’ diyorlar. Çünkü çıplak ayakla çıktığı patikalarda en ufak bir kan izi yok. Ama çıktığı yerin 20 metre ilerisine gitmek için profesyonel dağcı olmanız lazım” diye konuştu.

“Eşine ‘Ben iyiyim’ diye mesaj atmıştı”

Kardeşi ile en son 17 Haziran’da İstanbul’da görüştüklerini ifade eden Kemal Kor, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ağabeyim çok eğlenceli biriydi. Sıkıntılı bir durum da yoktu. Sessizlik inzivasını 3-4 aydır düşünüyordu. Aslında grup halinde gidecekti ancak kimsenin durumu uygun değildi. Benim de kurslarım vardı. İşim bitince ben de gidecektim. Uçarsu’ya gideceğim deyince ben de güvenli bir yer sandım. Böyle bir yer olduğunu bilsem kesinlikle beraber gelirdim. Telefon çekmediği için sabah aşağıya iniyor. Eşine ‘Ben iyiyim’ diye mesaj atıyor. Ertesi gün haber gelmeyince yengem durumu bana bildirdi, biz de hemen olay yerine gittik ve cansız bedeniyle karşılaştık.”

Müzisyen Metin Kor’un cenazesi, kardeşi Kemal Kor, kuzenleri ve müzisyen arkadaşları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Uncalı Mezarlığı’na götürüldü. Kor’un cenazesi, burada kefenleme işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere havayoluyla Ankara’ya götürülecek. Kor’un cenazesi, Ankara’da yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası babasının yanına defnedilecek.

9 gündür kayıptı, çobanlar buldu

İstanbul’dan 20 Haziran’da geldiği Kaş’ta bir gün konakladıktan sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası’ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran müzisyen Metin Kor’dan bir daha haber alınamamıştı. Gömbe Mahallesi Kaş-Seydikemer sınırında sürdürülen arama çalışmalarında Metin Kor’un cesedi bulunmuştu. Müzisyenin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.