Myanmar’da askeri uçaklar çarpıştı: 3 ölü

Myanmar’ın Magway bölgesinde 2 askeri uçağın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar’ın Magway bölgesine bağlı Minbu kasabasında sabah saatlerinde 2 askeri uçağın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Myanmar Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Bir jet uçağı Magway bölgesine bağlı Ann ilçesindeki hava fırlatma sahasına giderken bir kule direğine çarptı. Daha sonra uçağın kanadı başka bir uçağın kanadına çarptı. Çarpışma sonucu 2 pilot ve uçakların yere düşen parçalarının isabet etmesiyle 1 kız öğrenci hayatını kaybetti" denildi.