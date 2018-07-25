Myanmar’da maden faciası: 27 kayıp

Myanmar’ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde "yeşim taşı" çıkarılan madende meydana gelen heyelanda en az 27 kişinin kaybolduğu açıklandı.
Myanmar’ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde "yeşim taşı" çıkarılan madende heyelan meydana geldi. Heyelanın 91.4 metre yüksekliğindeki duvarın çökmesiyle meydana geldiği, en az 27 kişiden haber alınamadığı belirtildi. Polis, şiddetli yağmurun arama kurtarma çalışmalarını engellediğini aktardı.Öte yandan, Kaçin eyaletinde sık sık benzer felaketler yaşanıyor. 14 Temmuz’da yaşanan benzer bir olayda 10 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi yaralanmıştı.