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19 Kasım 2017 Pazar 11:35

Naim Süleymanoğlu’nun cenazesi Fatih Camii’ne getirildi

Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun cenazesi Fatih Camii’ne getirildi.

Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi
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Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun cenazesi Fatih Camii’ne getirildi.

28 Eylül’den bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu (50) için bugün Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazını müteakip düzenlenecek tören öncesi Süleymanoğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu camiye getirildi. Tabutun üzerine altın madalya kazandığı bir müsabaka sonrası çekilmiş fotoğrafının konulduğu ve fotoğrafın üzerinde “Kalbimizdesin” yazıldığı görüldü. Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımının beklendiği törene Süleymanoğlu’nun yakınları gelmeye başladı.

Öte yandan, caminin çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.

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