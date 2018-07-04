Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin avukatlarından açıklama

Hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin avukatları açıklama yaptı. Avukat Hülya Aksakal, “Hastanede DNA’sı var Naim beyin fakat DNA yetersiz olduğu için Fethi kabir yapılıyor” dedi.

Hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin avukatları açıklama yaptı. Avukat Hülya Aksakal, “Hastanede DNA’sı var Naim beyin fakat DNA yetersiz olduğu için Fethi kabir yapılıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden "cep herkülü" lakaplı dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için fethi kabir işlemi yapılmasına karar verilmişti. Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri, Naim Süleymanoğlu’nun Edirnekapı’da bulunan kabrine geldi. DNA örneği için Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılıyor.

Mezarlığa gelen Japon Sekai Mori’nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını yerinde takip ediyor. Basın mensuplarına açıklamada buluna avukat Hülya Aksakal, “Konuyla ilgili açıklama yapacağımız bir durum yok aslına bakarsanız. Adli tıptan sonuçlar geldikten sonra zaten gerçek ortaya çıkacaktır” dedi.

Basın mensuplarının, Sekai hanımın iddiasının ne olduğu sorusuna yönelik Aksakal, “Babalık davası açıldı zaten biliyorsunuz. Babalık davlarında da normaldir, fethi kabir yapılacak. Hastanede DNA’sı var Naim beyin fakat DNA yetersiz olduğu için Fethi kabir yapılıyor. Hastanedeki DNA üzerinden adli tıp inceleme yaptı fakat yetersiz bulduğu için fethi kabire karar verdi” şeklinde konuştu.