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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:04

Naim Süleymanoğlu’nun kızlarının avukatından açıklama

Hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılıyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını mezarlıkta takip eden Süleymanoğlu’nun kızlarının avukatı Aziz Demir, “Naim Süleymanoğlu’nun manevi şahsiyetine bir tecavüz olarak görüyoruz biz bunu. Sadece mirastan pay kapmak amacıyla açılan bir dava. Ortada Naim Süleymanoğlu’nun maddi bir mirası söz konusu değil. Sadece manevi mirası söz konusu” dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarının avukatından açıklama
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Hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılıyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını mezarlıkta takip eden Süleymanoğlu’nun kızlarının avukatı Aziz Demir, “Naim Süleymanoğlu’nun manevi şahsiyetine bir tecavüz olarak görüyoruz biz bunu. Sadece mirastan pay kapmak amacıyla açılan bir dava. Ortada Naim Süleymanoğlu’nun maddi bir mirası söz konusu değil. Sadece manevi mirası söz konusu” dedi.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden "cep herkülü" lakaplı dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için fethi kabir işlemi yapılmasına karar verilmişti. Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri, Naim Süleymanoğlu’nun Edirnekapı’da bulunan kabrine geldi. DNA örneği için Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılıyor.

Naim Süleymanoğlu’nun kızlarının avukatı Aziz Demir, mezarlığa gelerek olay yeri incelme ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Demir, bu durumu Naim Süleymanoğlu’nun manevi şahsiyetine bir tecavüz olarak gördüklerini söyledi. Davanın mirastan pay almak için açılan bir dava olduğunu söyleyen Demir, “Kötü bir olayla karşı karşıyayız. Rahmetli Naim Süleymanoğlu’nun çocuğuyum diye açtığı bir dava içerisinde Naim Süleymanoğlu’nun manevi şahsiyetine bir tecavüz olarak görüyoruz biz bunu. Doğrusu 27 yıldan beri hiçbir şey yapmayan sadece mirastan pay kapmak amacıyla açılan bir dava neticesinde Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılacak. Çok korkunç bir durum Esin ve Sezin çok üzgünler onun için buraya gelemediler bu yetkiyi bana verdiler. Ortada Naim Süleymanoğlu’nun maddi bir mirası söz konusu değil. Sadece manevi mirası söz konusu. Esin ve Sezin de bu manevi mirası dışında herhangi bir talepleri istekleri yoktur. Biz de bekliyoruz sonucu bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Demir sözlerine şöyle devam etti: “Amaçları maddi çıkar sağlamak manevi olarak benim müvekkillerim çok büyük üzüntü içerisindeler. İddia edildiği gibi Naim Süleymanoğlu sağlığında hastaneye DNA testi bırakmamıştır bu onların iddiası bu gerçek değil. Zaten verilen raporda da bunu gördük.”
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