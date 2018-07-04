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04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:59

Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılıyor

Hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılıyor. Ünlü sporcunun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davası nedeniyle Süleymanoğlu’ndan DNA örneği alınacak.

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
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Hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun mezarı açılıyor. Ünlü sporcunun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davası nedeniyle Süleymanoğlu’ndan DNA örneği alınacak.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden "cep herkülü" lakaplı dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için fethi kabir işlemi yapılmasına karar verilmişti.

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri, Naim Süleymanoğlu’nun Edirnekapı’da bulunan kabrine geldi. Çalışmalara başlayan ekipler, mezarlığın çevresine güvenlik çemberi çekti. Süleymanoğlu’nun mezarının bulunduğu alan da perdeyle çevrelendi.

Mezarın Adli Tıp Kurumu uzmanı eşliğinde açılacağı ve diş ile uyluk ve kaval kemiği örneklerinin alınacağı belirtildi.
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