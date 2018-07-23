Nakliye dolandırıcıları serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir boya firmasını nakliye vaadi ile 250 bin TL dolandırıldığı iddia edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir boya firmasını nakliye vaadi ile 250 bin TL dolandırıldığı iddia edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir boya firmasının yol boyası nakliyesi vaadi ile dolandırarak yaklaşık 250 bin TL değerindeki boyaları çaldıkları iddia edilen 3 kişi Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Şube Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak İstanbul’da yakalanmıştı. Kocaeli’ye getirilen şahıslar emniyetteki sorgularını ardından dün Gebze Adliyesi’ne sevk edilmişti. Şahıslar akşam geç saatlere kadar devam eden sorgularının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.