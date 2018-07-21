Ankara’nın Nallıhan ilçesinde elektrik çarpan bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Nallıhan Eymir köyünde bir inşaatta meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ömer Faruk Arslan, çalışan harç makinesine dokununca elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu kafasını vurduğu öğrenilen genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nallıhan’da elektrik çarpan genç hayatını kaybetti
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde elektrik çarpan bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Nallıhan Eymir köyünde bir inşaatta meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ömer Faruk Arslan, çalışan harç makinesine dokununca elektrik akımına...