Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:09

Narenciye işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

Hatay’ın Erzin ilçesinde narenciye işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Narenciye işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Hatay’ın Erzin ilçesinde narenciye işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzin ilçesi Yeşiltepe mevkii D-817 karayolunda tarım işçilerini taşıyan 31 KLL 74 plakalı minibüs ile aynı istikamette gitmekte olan 27 PY 929 plakalı kamyon çarpıştı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki yolculardan 24’ü çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 işçi ise hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 24 kişi, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Tarım işçilerinin bölgeye narenciye hasadında çalışmak için geldikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<