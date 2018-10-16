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16 Ekim 2018 Salı 18:18

Narkotik köpeği Molly uyuşturucuya geçit vermedi

Bodrum’da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasından gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, narkotik dedektör köpeği Molly araba kasasına saklanmış 2 kilo 900 gram uyuşturucuyu buldu.Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla...

Narkotik köpeği Molly uyuşturucuya geçit vermedi
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Bodrum’da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasından gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanırken, narkotik dedektör köpeği Molly araba kasasına saklanmış 2 kilo 900 gram uyuşturucuyu buldu.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, B.A. isimli şahsın Gümbet Mahallesi’nde uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldı. Ekipler, şahsın dün gece özel aracı ile İstanbul’dan Bodrum’a uyuşturucu getireceği şeklinde istihbarat aldı. Narkotik ekipleri şahsı yakalamak amacıyla Bodrum’a girişi sağlayan karayollarında tertibat alarak gece boyunca bekledi. B.A. yakalanmamak amacıyla sabahın ilk ışıklarında Bodrum’a girmeye çalışsa da, narkotik ekipleri tarafından Torba Uygulama Noktası’nda kullandığı araç durduruldu. Burada arabayı kullanan B.A. ile yanında bulunan N.A. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği Molly ile arabada yapılan aramada, aracın arka kasa kapağına zulalanmış halde 10 paket halinde toplam 2 kilo 90 gram skunk maddesi ele geçirildi. B.A.’nın Gümbet’te bulunan ikametinde yapılan aramada ise kilitli kasa içinde 5 gram skunk maddesi, kullanması özel reçeteye bağlı uyuşturucu özelliği bulunan 35 adet hap, 3 gram kenevir tohumu, 111 adet kilitli poşet, 3 adet esrar öğütmekte kullanılan öğütücü ve 1 adet esrar içmekte kullanılan, bong olarak tabir edilen düzenek yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. tutuklanırken, N.A. ise serbest bırakıldı.
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