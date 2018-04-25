ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:32

Narkotik köpeği Oscar, otobüste uyuşturucu madde buldu

Konya’da yol kontrolü yapan narkotik ekipleri, dedektör köpek Oscar ile bir otobüste yaptıkları aramada bir çantada 490 gram metamfetamin ele geçirdi.

Narkotik köpeği Oscar, otobüste uyuşturucu madde buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Konya’da yol kontrolü yapan narkotik ekipleri, dedektör köpek Oscar ile bir otobüste yaptıkları aramada bir çantada 490 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya - Aksaray Karayolu üzerinde rutin olarak gece saatlerinde uygulama başlattı. Uygulama sırasında ekipler, şehirler arası bir otobüsü şüphelenip durdurdu. Polis, yolcuları aradıktan sonra otobüsün bagajını da aramaya başladı. Polis, şüphenin artması üzerine hassas burunlu narkotik köpeği Oscar ile aramaya devam etti ve köpek bir çantaya tepki verdi. Polis çantayı açtığında kıyafetlerin altına gizlenmiş halde paketler olduğunu gördü. Paketlerin içinde 490 gram metamfetamin uyuşturucu olduğu ortaya çıktı. Polis çantanın sahibini gözaltına alırken, zanlının çantadaki uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku