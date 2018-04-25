Narkotik köpeği Oscar, otobüste uyuşturucu madde buldu

Konya’da yol kontrolü yapan narkotik ekipleri, dedektör köpek Oscar ile bir otobüste yaptıkları aramada bir çantada 490 gram metamfetamin ele geçirdi.

Konya’da yol kontrolü yapan narkotik ekipleri, dedektör köpek Oscar ile bir otobüste yaptıkları aramada bir çantada 490 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya - Aksaray Karayolu üzerinde rutin olarak gece saatlerinde uygulama başlattı. Uygulama sırasında ekipler, şehirler arası bir otobüsü şüphelenip durdurdu. Polis, yolcuları aradıktan sonra otobüsün bagajını da aramaya başladı. Polis, şüphenin artması üzerine hassas burunlu narkotik köpeği Oscar ile aramaya devam etti ve köpek bir çantaya tepki verdi. Polis çantayı açtığında kıyafetlerin altına gizlenmiş halde paketler olduğunu gördü. Paketlerin içinde 490 gram metamfetamin uyuşturucu olduğu ortaya çıktı. Polis çantanın sahibini gözaltına alırken, zanlının çantadaki uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.