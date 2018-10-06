Narkotik köpeği ’Rüzgar’ ile uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ’Rüzgar’ ile uyuşturucu operasyonu yaptı. Gerçekleşen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ’Rüzgar’ ile uyuşturucu operasyonu yaptı. Gerçekleşen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma İstihbarat birimleri ile Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu arama köpeği ’Rüzgar’ ile Karasu’da iki farklı adrese operasyon düzenledi. M.K. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 50 gram kenevir tohumu, 50 gram kubar esrar, 3 adet faturasız kuru sıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ve bu tüfeğe ait 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, H.K. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, bu kuru sıkı tabancaya ait 83 ait tabanca fişeği ve kendisine ait ahır içerisinde saklanmış 2 bin 735 gram kubar esrar ele geçirildi.

Her iki şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.