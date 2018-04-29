Narkotikten nefes kesen operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Manisa ve Bursa’da 160 polisle yapılan yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı, şahıslardan 6’sı tutuklandı.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla...

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Manisa ve Bursa’da 160 polisle yapılan yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı, şahıslardan 6’sı tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik olarak 25 Mart’ta İzmir merkezli Konak, Narlıdere, Kemalpaşa, Bayraklı, Karşıyaka ve Güzelbahçe ilçelerinde bulunan beş farklı mahalle ile Manisa ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı ve planlı operasyonda, iki hava aracı, özel harekat unsurları ve dört narkotik dedektör köpeği ile 70 ekipten oluşan toplam 160 polis görevlendirildi. Yapılan operasyon sonucunda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Planlı operasyon kapsamında; ’meşe’ diye tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, ruhsatsız iki adet tüfek, ruhsatsız bir adet tabanca ile 10 adet tüfek fişeği, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen üç adet hassas terazi ele geçirildi. Tamamlanan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 10 şüpheli şahıstan 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 şüpheli şahıs ise tutuklandı.